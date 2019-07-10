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Паводок в Иркутской области

Мэра подтопленного Нижнеудинского района Иркутской области исключили из "Единой России"

Подтвердилась информация о том, что коммунальные службы в первую очередь ликвидировали потоп в коттедже чиновника

ИРКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова исключили из партии "Единая Россия" после того, как подтвердилась достоверность прошедшей в СМИ и соцсетях информации о том, что во время паводка коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия в коттедже чиновника. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Иркутского регионального отделения партии.

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Видео, на котором сотрудники коммунальных служб откачивают воду и расчищают территорию коттеджа в Нижнеудинске, было размещено в соцсети "ВКонтакте". В пояснениях к видео говорится, что это дом мэра Худоногова, работы там ведутся в первоочередном порядке, в то время как простым горожанам никто не помогает. После этого прокуратура Иркутской области сообщила, что направит в СК информацию для проведения проверки.

"Да, его исключили [из партии]. Была проверка по фактам, изложенным в видеоролике, она показала, что факт имел место быть", - сказали в пресс-службе.

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко в конце прошлой недели потребовал отстранить от занимаемой должности Худоногова. Он также поручил организовать проверку достоверности попавшей в СМИ информации. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в региональное управление СК РФ обращение о проведении проверки в отношении Худоногова, по итогам которой решит, оставить его в должности или нет.

Сам Худоногов ранее сообщал ТАСС, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все комментарии в его отношении в видеоролике являются вымыслом, в дальнейшем от комментариев он отказался. Сейчас, как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области, глава района находится на больничном.

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Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская областьПаводок в Иркутской области
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