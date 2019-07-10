Медведев: Россия и Узбекистан настроены на тесное сотрудничество

ГОРКИ, 10 июля. /ТАСС/. Динамика встреч руководителей России и Узбекистана отражает курс на более плотное экономическое сотрудничество и политическое взаимодействие двух стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на переговорах с главой кабинета министров Узбекистана Абдуллой Ариповым.

"Мы с вами стали часто встречаться и это хорошо. Это отражает динамику отношений между Россией и Узбекистаном, это отражает курс на более плотное экономическое сотрудничество, политическое взаимодействие", - сказал Медведев.

Такой курс, напомнил российский премьер, был предложен президентами двух стран и выразился в решениях правительства.

Медведев также вспомнил о своей недавней поездке в Ташкент, заметив, что она была полезной и интересной. "Мы с вами договорились, что вы приедете в Москву для того, чтобы посмотреть на некоторые современные технологии, в том числе, которые используются в нашей стране, и которые, на мой взгляд, приносят пользу, в частности, по управлению регионами, по оцифровке тех или иных процессов, которыми государство занимается", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что это хороший повод для того, чтобы встретиться и обсудить текущее состояние дел. "Пользуясь этой возможностью, просил бы передать от президента нашей страны и от меня привет и наилучшие пожелания президенту дружественного Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву", - сказал Медведев. "Надеюсь, ваша краткая поездка будет полезной", - выразил уверенность российский премьер.

Премьер-министр Узбекистана поделился своими впечатлениями после посещения Московской области. "То, что сегодня мы увидели, что сделано в Московской области с применением современных информационных технологий, система управления всеми процессами такого большого региона, как Московская область, конечно же, впечатляет", - сказал Арипов, заметив, что является по образованию специалистом этого направления. "Мы знаем, почему и позвали", - отреагировал с улыбкой Медведев.

Налоговое администрирование и система маркировок

Премьер-министр Узбекистана выразил благодарность Федеральной налоговой службе России и премьеру РФ за помощь, которая оказывается республике в налоговом администрировании, а также во внедрении системы маркировок.

По его словам, узбекская сторона чувствует внимание российского премьера, который является соруководителем совместной комиссии. "Честно говоря, никогда представители различных органов власти Узбекистана, которые работают с коллегами из Российской Федерации, такого понимания и такой поддержки не чувствовали. За это мы вам очень благодарны", - сказал Арипов.

Он подчеркнул, что в ходе прошедшего недавно первого заседания совместной комиссии России и Узбекистана на уровне глав правительств были обсуждены все направления сотрудничества. "А наше сотрудничество на сегодняшний день открыло новую страницу, получило новый импульс, благодаря открытым доверительным отношениям наших глав государств", - сказал премьер Узбекистана.

Пользуясь случаем, он также передал слова приветствия от президента Узбекистана президенту России и премьер-министру РФ.

В переговорах Медведева и Арипова с российской стороны участвовали глава Минкомсвязи Константин Носков, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, глава госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и директор департамента международного сотрудничества правительства РФ Эльмир Тагиров.

Премьер-министра Узбекистана сопровождали министр экономики и промышленности Ботир Ходжаев, министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Садиков, посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, первый замминистра энергетики Журабек Мирзамахмудов.