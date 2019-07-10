Рябков считает, что США искажают позицию России по Венесуэле

МАДРИД, 10 июля. /ТАСС/. США неверно истолковывают позицию России по венесуэльскому вопросу либо вовсе перевирают ее, выставляя Москву в негативном свете. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью испанской газете El Pais.

Так, в мае в интервью телеканалу CNN госсекретарь Майкл Помпео утверждал, что российские власти уговорили президента Венесуэлы Николаса Мадуро не покидать страну. Рябков категорически отверг "любые обсуждения такого рода между Москвой и Каракасом" и обвинил Вашингтон в распространении "информации, которая не имеет ничего общего с реальностью".

"Мы видим постоянный поток [информации] из США, которые неверно истолковывают нашу позицию или даже предлагают международной общественности ошибочную информацию, - заявил замглавы МИД РФ. - И это не просто вопрос ошибочной оценки, где Россия, что она делает или чего хочет. Это попытка придать нашей стране образ плохого мальчика в классе".

"Нас беспокоит непрерывная "мелодия" из Вашингтона, где говорят обо всех возможных вариантах [для решения кризиса в Венесуэле] и о том, что ничего нельзя исключать, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - Это преднамеренно создает ощущение неопределенности относительно того, что возможно, а что нет с точки зрения участия США".

Рябков считает, что единственный возможный способ урегулирования ситуации - диалог. "Правительство президента Мадуро проявило очень хорошую готовность [к переговорам], - отметил он. - Некоторые в оппозиции были менее склонны к участию". Россия, по словам замминистра, открыта для любых контактов, которые помогут в решении венесуэльского кризиса. "Однако говорить о том, что мы поддерживаем прямой диалог или контакты [с оппозицией], означало бы представлять нашу позицию неправильно", - добавил он.

"Венесуэла стала одним из наших самых важных партнеров, не только стратегических, но также и союзнических", - подчеркнул Рябков. По его словам, в Москве искренне ценят то, как в Каракасе поддерживают РФ по широкому кругу тем.

Венесуэльский кризис

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.