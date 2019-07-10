Кандидаты в губернаторы Петербурга опровергли прохождение фильтра "по команде Смольного"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Зарегистрированные кандидаты в губернаторы Петербурга от политических партий в беседе с корреспондентом ТАСС опровергли информацию о договоренностях со Смольным для прохождения муниципального фильтра. Вместе с тем они подтвердили, что воспользовались оказанной поддержкой муниципальных депутатов "Единой России" при сборе подписей депутатов муниципальных советов.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Все кандидаты в губернаторы для регистрации должны были преодолеть муниципальный фильтр - собрать минимум 155 подписей депутатов муниципальных советов. Собрать нужное число подписей сумели четыре кандидата - самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"), Михаил Амосов ("Гражданская платформа"). В СМИ появилась информация о том, что преодолеть муниципальный фильтр выдвинутые кандидаты смогли только благодаря "команде Смольного".

Никаких договоренностей не было

Как рассказал ТАСС кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко, у него не было никаких договоренностей с правительством Санкт-Петербурга. "У меня лично никаких договоренностей не было", - сказал он по телефону. Он пояснил, что лично не занимался сбором подписей муниципальных депутатов, его осуществляли представители штаба. "Важно, что они (подписи - прим. ТАСС) есть, меня больше ничего не интересует. У меня лично никаких договоренностей не было", - подчеркнул он.

Руководитель штаба Бортко Владимир Дмитриев подтвердил, что сам выдвинутый кандидат подписи не собирал, а также рассказал, что также не договаривался с правительством Санкт-Петербурга о помощи в привлечении голосов депутатов.

"Он как кандидат этими вопросами не занимался, потому что этим занимался штаб Бортко Владимира Владимировича, в чьи компетенции все это входило. И я как руководитель этого штаба вам докладываю: никаких договоренностей ни с кем из властных структур не было, во всяком случае, мне о них неизвестно", - отметил он в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Депутаты пошли навстречу

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова на вопрос о возможных договоренностях со Смольным также заявила, что никаких договоренностей не было. "Нет, конечно", - ответила она на вопрос ТАСС.

При этом, по ее словам, депутаты от "Единой России" сами были готовы пойти навстречу кандидатам в губернаторы, понимая свое численное преимущество, а также то, что "региональные выборы должны состояться".

" <…> У партии власти других вариантов нет, как предоставить парламентским партиям фильтр. <…> Мы собрали, что мы смогли, члены нашей партии отдали мне свои голоса, плюс все независимые [муниципальные депутаты], каких мы смогли только собрать, а остальное "Единая Россия", естественно, предоставила, но никаких договоренностей со Смольным у нас нет. От "Единой России" мы получили этот фильтр, а все остальное - от нашей партии, от независимых кандидатов мы собрали", - сказала Надежда Тихонова.

Депутат Заксобрания Михаил Амосов, выдвинутый от "Гражданской платформы", сообщил ТАСС о том, что для сбора подписей он привлекал стороннего подрядчика - заключил договор с физическим лицом в Петербурге. "Да, заключал, договорился о том, что этот человек собирает подписи муниципальных депутатов. Вот он к ним ездил, собирал. Среди тех, к кому поехал этот человек, есть мои добрые знакомые, но понятно, что их не 160 человек".

"Единая Россия" помогла с прохождением фильтра

При этом кандидаты не скрывают, что свои голоса за них предоставили в том числе муниципальные депутаты от "Единой России". Ранее сообщалось, что по согласованию с руководством партии 113 депутатов "Единой России" отдали свои подписи в поддержку кандидата от ЛДПР Олега Капитанова. По их словам, "это был жест доброй воли и демонстрация готовности обеспечить качество выборов губернатора в Санкт-Петербурге".

Председатель Совета муниципальных депутатов Всеволод Беликов пояснил, что муниципальные депутаты "Единой России" поддержали представителей парламентских партий и тех выдвиженцев, кто продемонстрировал "понятные подходы и принципы".

"Мы люди ответственные, и понимаем, что в выборах губернатора должна быть политическая конкуренция. Второе: очевидно, что парламентским партиям нужно отдавать приоритет партиям системным, имеющим свою программу, сторонников, осуществляющих внятную политику вообще и в Петербурге в частности. Третье: мы понимаем, что приход кандидатов именно от парламентских партий на выборы губернатора делают их значимыми. Этим и была обусловлена наша позиция поддержки прохождения через муниципальный фильтр кандидатов, представляющих парламентские партии", - сказал Беликов.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Представили все необходимые документы и были зарегистрированы Санкт-Петербургской избирательной комиссией: Михаил Амосов ("Гражданская платформа"), самовыдвиженец Александр Беглов, Владимир Бортко (КПРФ), Надежда Тихонова ("Справедливая Россия"). Общее число депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, исходя из которого, определено число необходимых для получения поддержки подписей, - 1550. По итогам проверки выявлено, что всего кандидатами представлено 1002 подписи депутатов муниципальных советов.