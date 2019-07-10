Россия поддерживает договоренности сил в Судане по созданию переходного совета

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия выражает поддержку достигнутым между военными Судана и оппозицией договоренностям о формировании переходного совета по управлению страной. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении российского МИД по итогам встречи спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и суданского посла в Москве Надира Бабикера.

"Основное внимание было уделено последнему развитию событий в Судане, - отметили в министерстве. - С российской стороны выражена поддержка достигнутым между Переходным военным советом и гражданской оппозицией договоренностям по формированию Верховного (суверенного) совета для руководства страной в период до проведения всеобщих выборов".

В этом контексте стороны обсудили также "вопросы дальнейшего укрепления многопланового взаимодействия в целях скорейшей стабилизации обстановки в дружественной Республике Судан", информировали в дипведомстве.

5 июля Военный совет Судана и оппозиционные силы на переговорах достигли соглашения о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Стороны согласились создать "суверенный совет" из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Они также договорились сформировать независимое правительство и начать расследование актов насилия, происходивших в последние недели.