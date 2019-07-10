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Лавров обсудил с губернатором Ростовской области вопросы межрегионального сотрудничества

В частности, были затронуты вопросы сотрудничества Ростовской области с регионами Франции, Италии, Узбекистана и Азербайджана

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду обсудил вопросы международного и межрегионального сотрудничества с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

"Обсуждались вопросы сотрудничества Ростовской области с регионами Франции, Италии, Узбекистана и Азербайджана, а также реализации совместных международных проектов на территории Ростовской области, - отметили в МИД РФ. - Отдельное внимание было уделено взаимодействию в реализации многостороннего проекта "Самбекские высоты", посвященного увековечению памяти советских воинов, принимавших участие в боях за освобождение Ростовской области в годы Великой Отечественной войны".

По итогам встречи, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Лавров подтвердил, что МИД РФ и впредь будет оказывать все необходимое содействие в развитии международных и внешнеэкономических связей Ростовской области.

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Лавров, Сергей ВикторовичГолубев, Василий ЮрьевичРоссия
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