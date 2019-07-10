В Псковской и Ленинградской областях откроют 92 участка для выборов губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга смогут проголосовать за кандидатов в губернаторы города и муниципальных депутатов на 72 избирательных дополнительных участках в Ленинградской области и на 20 - в Псковской, сообщил на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко.

"На территории Ленинградской области будет образовано 72 участка. Порядка 20 участков будет образовано на территории Псковской области", - сказал Миненко.

Ранее сообщалось, что на территории Ленинградской области планируется образовать 33 участка. Миненко отметил, что "общественность посчитала нужным расширить географию", так как много петербуржцев будут во время выборов за городом, и поэтому число участков будет увеличено. В Псковской области, по его словам, существует порядка 45 тыс. домовладений, которые принадлежат жителям Петербурга, и поэтому открытие участков там также является актуальным вопросом.

По словам начальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса и взаимодействия со СМИ избиркома Петербурга Надежды Лебедевой, в самом городе сформировано 1898 постоянных участков для голосования, а также планируется создать дополнительные участки в местах временного пребывания людей: в лечебных учреждениях, в СИЗО, в том числе в крупнейшем в Европе СИЗО "Кресты-2", а также в международном аэропорту Пулково, на Московском и Ладожском железнодорожных вокзалах. "Мы планируем порядка 44 участков в местах временного пребывания", - отметила она.

Выборы в Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября. В этом году в Петербурге будут выбирать губернатора города, а также муниципальных депутатов.