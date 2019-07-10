Кандидат от справороссов подал документы на довыборы в Госдуму от Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Предприниматель и депутат новгородской областной Думы Дмитрий Игнатов подал документы в областной избирком для регистрации в качестве кандидата от партии "Справедливая Россия" на дополнительные выборы в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил помощник депутата в среду.

"Дмитрий Игнатов зарегистрировался, подал документы на выдвижение на дополнительные выборы в Госдуму", - сказал он.

Дмитрий Игнатов - новгородский предприниматель, действующий депутат Новгородской областной думы, в 2008-2011 годах был депутатом думы Великого Новгорода IV созыва.

Ранее документы для выдвижения в качестве кандидатов на довыборы в Госдуму от Новгородской области в региональный избирком подала представитель партии КПРФ Нина Останина. Кроме того, необходимый пакет предоставили также руководитель фракции ЛДПР в Новгородской области Алексей Чурсинов, выдвинутый кандидат от политической партии "Яблоко" Анна Черепанова, представитель от компартии "Коммунисты России" (КПКР) Дмитрий Перевязкин. От "Партии роста" документы в облизбирком предоставил Дмитрий Тарасов.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Место депутата от Новгородской области стало вакантным после смерти Александра Коровникова, который представлял регион в нижней палате российского парламента с 2016 года.