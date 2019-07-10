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Медведев: от Киева зависит, как долго сохранится напряженность в отношениях РФ и Украины

Премьер-министр России отметил, что "соседние близкие народы не могут создавать свое будущее на ненависти"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель партии "Единая Россия" уверен, что период напряженности в отношениях России и Украины пройдет, но его длительность будет зависеть от тех, кто принимает решения в Киеве. Такое мнение он высказал на встрече с председателем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком и сопредседателем этой партии Юрием Бойко.

"Понятная для всех истина - любой спор всегда заканчивается миром. Соседние близкие народы не могут создавать свое будущее на ненависти. Это противоестественно и абсолютно бессмысленно, - сказал Медведев. - Этот период точно пройдет и наступит совершенно другой период". Российский премьер сделал акцент на том, что вопрос только в сроках. "А вот это в значительной мере зависит от тех, кто принимает решения", - уточнил он.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
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