Медведев: Россия рассмотрит возможность снять запрет на поставку ряда товаров из Украины

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал рассмотреть просьбу лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко о снятии в одностороннем порядке санкций с некоторых украинских товаров.

"Что касается идеи по отдельным товарным группам, вы мне их передайте, мы их рассмотрим", - сказал председатель правительства РФ на встрече с Бойко и руководителем политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Бойко обратился с предложением, чтобы РФ в одностороннем порядке сняла запрет на поставки некоторых украинских товаров, "которые попали под санкции, что привело к тому , что был остановлен ряд предприятий и люди потеряли рабочие места". "Мы подготовили конкретные предложения по некоторым объектам, которые просим рассмотреть, чтобы помочь некоторым предприятиям", - сказал Бойко. Он уточнил, что речь идет о "продукции картонно-бумажной отрасли и сельхозпроизводства".

"Эти предприятия традиционно работали с Российской Федерацией, имеют потребителей на территории России, не являются критически важными в части нарушения баланса экспорта - импорта", - уточнил Бойко. По мнению лидера партии, одностороннее снятие РФ санкций в отношении данных товаров может стать "первым шагом и шагом доброй воли". "Это было бы очень полезно и было бы хорошим сигналом для экономики Украины", - считает Бойко.