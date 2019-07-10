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"Оппозиционная платформа" и "Единая Россия" будут сотрудничать по гуманитарным вопросам

Партии создают совместную группу

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Единая Россия" создают совместную группу по решению гуманитарных вопросов. Об этом заявил в среду сопредседатель украинской партии Вадим Рабинович после встречи в Москве с премьер-министром РФ и председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым.

"Мы договорились о создании группы гуманитарной, которая будет разбирать вопросы, возникающие между нашими людьми, живущими в наших странах, людьми, которые работают сегодня в России, вопросы пассажирского сообщения и другие, - сказал Рабинович. - И то, что группа будет создана между нашими партиями, это очень важно, это мостик к завтрашнему миру, и что еще более важно - решение проблем конкретных людей".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
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