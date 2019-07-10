Избирком Петербурга примет "жесткие меры" при нарушениях в муниципальных избиркомах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга (ГИК) будет принимать "жесткие меры" при нарушениях в избиркомах муниципальных образований (ИКМО), сообщил журналистам председатель горизбиркома Виктор Миненко на пресс-конференции в Петербургском региональном информационном центре ТАСС.

"Санкт-Петербургская избирательная комиссия имеет опосредованные полномочия в отношении избирательных комиссий муниципальных образований, так как мы не являемся в данном случае вышестоящей комиссией и права у нас не совсем широкие, но в порядке контроля будем принимать самые жесткие меры", - сказал Миненко.

При этом председатель горизбиркома отметил, что в целом кампания в муниципалитетах проходит в "штатном режиме". "Однако, не буду скрывать, поступают жалобы на те или иные неправомерные действия той или иной избирательной комиссии муниципальных образований", - отметил Миненко.

В качестве примера нарушений он привел избирком в муниципалитете "Сергиевское" в Выборгском районе Санкт-Петербурга. "Действительно, там фиксируются вопиющие нарушения. Санкт-Петербургская избирательная комиссия своим решением обязала оформить протокол об административных правонарушениях в отношении главы избирательной комиссии и муниципального образования", - сказал глава горизбиркома.

Он также отметил, что горизбирком обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверки по данному муниципалитету, а также избирательная комиссия Санкт-Петербурга приняла решение оформить еще два протокола об административном правонарушении - повторно на главу муниципального избиркома и на секретаря ИКМО.

Ранее сообщалось, что горизбирком судился с ИКМО, в том числе с комиссией "Сергиевского" по поводу продления сроков приема документов от кандидатов на муниципальных выборах. Суд Петербурга встал на сторону ГИК и отказал в удовлетворении исков ИКМО. 8 июля зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев на заседании комиссии заявил, что ЦИК совместно с горизбиркомом Санкт-Петербурга урегулировал все проблемные ситуации в муниципальных и территориальных избирательных комиссиях города, о нарушениях в которых сообщалось ранее.