Грызлов сообщил о подготовке меморандума о сотрудничестве единороссов и партии Медведчука

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов сообщил, что единороссы подготовят меморандум о сотрудничестве с украинской партией "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Соответствующую инициативу озвучил в среду на встрече в Москве с лидерами украинской партии председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Думаю, что вопрос, поднятый сегодня на встрече, касающийся межпартийного меморандума, нужно поддержать, и я соответственно дам команды нашему аппарату [партии], чтобы совместно готовили меморандум о межпартийном сотрудничестве", - сказал присутствовавший на встрече Грызлов.

"Думаю, что эта договоренность достигаема, готовить такой документ мы будем", - подтвердил он.

Со своей стороны, председатель политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук в беседе с журналистами пояснил, что меморандум будет предусматривать в том числе сотрудничество по гуманитарным вопросам. "Будем отслеживать все вопросы, где нужна помощь нашим гражданам, гражданам Украины в России, гражданам России на Украине. Это важная гуманитарная составляющая, которая может предопределить решение тех проблем, которые существуют и которые сегодня некому решать", - пояснил он, напомнив, что в настоящее время обе страны взаимно не имеют послов, между ними снижен уровень дипломатических отношений.

Так, полагает Медведчук, актуальны для решения "проблемы, связанные с общением тех людей, которые находятся под стражей как с одной, так и с другой стороны, проблемы, которые возникают с трудоустройством [украинцев в России]". "Если не может власть, то мы, с учетом наших возможностей и связей межпартийных (а в будущем, я уверен, и межпарламентских), сможем решить многие из этого комплекса вопросов. Поэтому это все будет предусмотрено меморандумом", - подчеркнул представитель украинской партии.