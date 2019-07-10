ТАСС, 10 июля. Новая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в начале августа - замглавы МИД РФ.
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Новая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в начале августа
ТАСС, 10 июля. Новая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в начале августа - замглавы МИД РФ.
Парламентские выборы на Украине - 2019
ЦИК предложил МИД России кандидатуры наблюдателей за выборами в Верховую раду
Как отметили в Центризбиркоме РФ, внешнеполитическое ведомство формирует окончательный список российских представителей для включения в наблюдательные миссии в странах - участницах ОБСЕ
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