Новая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в начале августа

Парламентские выборы на Украине - 2019

ЦИК предложил МИД России кандидатуры наблюдателей за выборами в Верховую раду

Как отметили в Центризбиркоме РФ, внешнеполитическое ведомство формирует окончательный список российских представителей для включения в наблюдательные миссии в странах - участницах ОБСЕ

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