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Кризис в Сирии

Новая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в начале августа

ТАСС, 10 июля. Новая встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в начале августа - замглавы МИД РФ.

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