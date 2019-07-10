ЦИК предложил МИД России кандидатуры наблюдателей за выборами в Верховую раду

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Центризбирком России предложил Министерству иностранных дел РФ кандидатуры для наблюдения за парламентскими выборами на Украине, которые пройдут 21 июля. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия РФ направила в МИД России предложения по списку кандидатур для наблюдения за выборами в Верховную раду Украины в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - говорится в релизе.

Как напомнили в Центризбиркоме, МИД России формирует окончательный список российских представителей для включения в наблюдательные миссии в странах - участницах ОБСЕ.

Ранее Украина неоднократно заявляла о том, что не допустит наблюдателей из России на украинские выборы. В марте ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины. До этого комиссия также отказала в регистрации двух долгосрочных наблюдателей от России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отказ регистрировать одобренных ОБСЕ наблюдателей, имеющих российское гражданство, является нелегитимным.