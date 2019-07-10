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Парламентские выборы на Украине - 2019

ЦИК предложил МИД России кандидатуры наблюдателей за выборами в Верховую раду

Как отметили в Центризбиркоме РФ, внешнеполитическое ведомство формирует окончательный список российских представителей для включения в наблюдательные миссии в странах - участницах ОБСЕ

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Центризбирком России предложил Министерству иностранных дел РФ кандидатуры для наблюдения за парламентскими выборами на Украине, которые пройдут 21 июля. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЦИК.

"Центральная избирательная комиссия РФ направила в МИД России предложения по списку кандидатур для наблюдения за выборами в Верховную раду Украины в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ", - говорится в релизе.

Как напомнили в Центризбиркоме, МИД России формирует окончательный список российских представителей для включения в наблюдательные миссии в странах - участницах ОБСЕ.

Ранее Украина неоднократно заявляла о том, что не допустит наблюдателей из России на украинские выборы. В марте ЦИК Украины отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации 24 граждан РФ в качестве краткосрочных наблюдателей на выборах президента Украины. До этого комиссия также отказала в регистрации двух долгосрочных наблюдателей от России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отказ регистрировать одобренных ОБСЕ наблюдателей, имеющих российское гражданство, является нелегитимным.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаРоссияПарламентские выборы на Украине - 2019
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