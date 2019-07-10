МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" рассчитывает на возрождение Группы дружбы между Госдумой и Верховной радой и готова взять себя соответствующую инициативу. Об этом заявил в среду первый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков на встрече руководства единороссов с представителями украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Москве.

Он напомнил о данных социологических исследований, согласно которым 70% украинцев хотят прямого диалога с Россией. "В России, думаю, если вы спросите, 100% скажут то же самое. У нас нет антиукраинских настроений, мы воспринимаем украинцев как абсолютно дружеский народ", - подчеркнул Жуков.

Он обратил внимание на необходимость налаживания контактов на межпарламентском уровне. "У нас (в Госдуме - прим. ТАСС) есть Группы дружбы со всеми странами мира, мы ведем прямой диалог с парламентариями всех стран мира, и, на мой взгляд, совершеннейший нонсенс, что нет прямого диалога с коллегами из Верховной рады", - констатировал депутат, выразив надежду, что "в следующем созыве [Рады] такой диалог будет".

"Единая Россия" готова взять на себя такую инициативу, и, безусловно, нам необходимо по широкому кругу вопросов договариваться", - сказал Жуков.

Как пояснил журналистам глава политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, встреча в Москве, участие в которой принял председатель единороссов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прошла по инициативе украинской партии.