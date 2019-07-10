Москва рассчитывает на ускорение согласования состава сирийского конституционного комитета

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия надеется на ускорение согласования состава сирийского конституционного комитета после визита спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена в Дамаск. Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов.

"Здесь [в Москве] были очень полезные консультации, спецпосланнику генсекретаря ООН по Сирии Гейру Педерсену многое стало понятнее", - сказал он, отвечая на вопрос о поездке эмиссара в Дамаск.

По словам Богданова, с определенным взаимопониманием "по конкретным делам" Педерсен отправился в Дамаск, и теперь в Москве ждут итогов его переговоров с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

На вопрос, скоро ли будет сформирован сирийский конституционный комитет, Богданов ответил: "Мы надеемся". "Сейчас вроде есть реальные, конкретные подвижки по формированию конституционной комиссии, определению модальностей ее работы", - пояснил он.

"Если сейчас после визита в Дамаск ускорится процесс окончательного согласования состава и форм работы [комитета], тогда будет, наверное, уже договоренность о сроках начала деятельности, - сказал высокопоставленный дипломат. - Думаю, ждать осталось недолго. В начале августа будет новая встреча по Сирии в астанинском формате".