Три человека погибли в результате обстрела боевиками населенного пункта Джурин в Латакии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Боевики обстреляли самодельными реактивными снарядами населенный пункт Джурин в сирийской провинции Латакия, три мирных жителя погибли. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джурин провинции Латакия и города Алеппо одноименной провинции. В результате обстрела населенного пункта Джурин реактивными снарядами кустарного производства погибли три мирных жителя", - сказал он.

Российские военные призывают командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и присоединиться к процессу мирного урегулирования, добавил генерал.