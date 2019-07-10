Бывший мэр Сыктывкара назначен и. о. представителя Коми в СЗФО

ТАСС, 10 июля. Бывший мэр Сыктывкара Валерий Козлов назначен исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Гапликов, говорится в сообщении пресс-службы руководителя региона.

"Валерий Козлов назначен исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее Гапликов предложил на тот момент мэру Сыктывкара Козлову возглавить постпредство в Санкт-Петербурге после смерти его руководителя Константина Сапрыкина. Мэр предложение принял. На внеочередном заседании 5 июля Совет Сыктывкара досрочно снял с Козлова полномочия мэра на основании его личного заявления.

Как пояснил Козлов, на новой должности он сосредоточит усилия на продолжении начатых постпредством проектов, достойном представлении республики в Санкт-Петербурге, округе, и на привлечении в Коми новых инвесторов.

Валерий Козлов с 2003 года являлся депутатом Совета Сыктывкара несколько сроков подряд, с октября 2008 года, работал в должности заместителя, первого заместителя руководителя администрации города. В октябре 2015 года был избран председателем горсовета, в марте 2017 года - главой Сыктывкара - руководителем администрации города.