Путин проведет встречи с президентами Боливии и Киргизии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с боливийским коллегой Эво Моралесом, который приехал в Москву с официальным визитом по приглашению российского лидера. Кроме того, графиком Путина предусмотрена встреча с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Моралес в последний раз был в России в июне 2018 года. Тогда он провел переговоры с российским президентом и принял участие в открытии чемпионата мира по футболу. Как сообщила пресс-служба Кремля, на сей раз ожидается, что Путин и Моралес "обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам".

Ранее глава МИД Боливии Диего Пари говорил, что в число тем, которые боливийская сторона хочет обсудить в Москве, входят "сотрудничество с "Газпромом" и инвестиции в создание центра ядерных исследований" в южноамериканской республике.

При этом Россия и Боливия постоянно ищут пути для расширения двустороннего сотрудничества. В частности, ранее заявлялось о намерении сторон установить прямые контакты между местными компаниями, что должно способствовать увеличению товарооборота. Кроме того, как сообщали в Министерстве по индустриализации, сбыту, транспортировке и хранению углеводородов Боливии, две страны хотели бы объединить усилия для поиска и реализации совместных проектов в области углеводородов, энергетики, промышленности, науки, технологий и других сферах.

В пресс-службе Кремля накануне визита Моралеса сообщили, что по итогам предстоящих переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.

Что касается встречи с Жээнбековым, который будет в четверг находиться в Москве с кратким рабочим визитом, в пресс-службе не уточнили повестку.