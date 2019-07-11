Президент Боливии Моралес прибыл в Москву для встречи с Путиным

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес прибыл с официальным визитом в Россию. Самолет боливийского лидера приземлился в четверг в аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.

Президента встретили заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, посол РФ в Боливии Владимир Спринчан и глава боливийской дипмиссии в Москве Уго Вильяроэль Сенсано.

11 июля у Моралеса запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, ожидается, что Путин и Моралес "обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам". По итогам предстоящих переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.

Ранее глава МИД Боливии Диего Пари говорил, что в число тем, которые боливийская сторона хочет обсудить в Москве, входят сотрудничество с "Газпромом" и инвестиции в создание центра ядерных исследований в южноамериканской республике.

Моралес в последний раз был в России в июне 2018 года. Тогда он провел переговоры с российским президентом и принял участие в открытии чемпионата мира по футболу.