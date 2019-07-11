Рябков назвал действия Великобритании в Ормузском проливе возмутительными

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Риск прямой конфронтации вокруг Ирана в связи с последними событиями в регионе увеличились. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Ситуация очень тревожная. Мы убеждаемся в том, что, по сути дела, риски прямой конфронтации за последнее время настолько усилились, что прогнозировать дальнейшее развитие событий все сложнее", - подчеркнул Рябков.

"Причина этого понятная - целенаправленная линия Вашингтона на обострение [ситуации вокруг Ирана]", - добавил замминистра.

Он также назвал акцию Великобритании в Ормузском проливе возмутительной, отметив, что инцидент может осложнить ситуацию с мореходством в регионе.