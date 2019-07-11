Техника российского производства примет участие в учениях в Венесуэле

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Техника российского производства, которая стоит на вооружении армии Венесуэлы, будет участвовать в предстоящих учениях в республике. Об этом заявил журналистам в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"По большому счету, вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают боливарианские вооруженные силы, - это техника российского производства, поэтому по-другому это просто не может осуществляться", - подчеркнул дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.