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Пресс-конференция президентов России и Боливии в Москве. Видеотрансляция

По итогам переговоров стороны подписали ряд двусторонних документов

ТАСС/Ruptly

Президенты РФ и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, лидеры двух стран планировали обсудить "актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяться мнениями по ключевым международным и региональным темам". По итогам переговоров стороны подписали ряд двусторонних документов.

Моралес в последний раз был в России в июне 2018 года. Тогда он провел переговоры с российским президентом и принял участие в открытии чемпионата мира по футболу.

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