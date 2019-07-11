Пресс-конференция президентов России и Боливии в Москве. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президенты РФ и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, лидеры двух стран планировали обсудить "актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяться мнениями по ключевым международным и региональным темам". По итогам переговоров стороны подписали ряд двусторонних документов.

Моралес в последний раз был в России в июне 2018 года. Тогда он провел переговоры с российским президентом и принял участие в открытии чемпионата мира по футболу.