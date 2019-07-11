Рябков: Россия рассчитывает разрешить с США разногласия по Договору о СНВ и продлить его

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает урегулировать разногласия с США по вопросу о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в 2021 году. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в Госдуме.

"Рассчитываем, что у нас все же получится урегулировать с американской стороной проблемы, связанные с выполнением ею договора, и выйти на его продление", - сказал он.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что Москва "заинтересована в продлении Договора о СНВ настолько, насколько заинтересованы США. "Если они все-таки откажутся, трагедией для нас это не станет. Обороноспособность страны на среднесрочную перспективу обеспечена", - отметил Рябков.