Подозреваемый в госизмене Воробьев удален из списка помощников на сайте полпредства в УрФО

В разделе "Помощники полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе" остались Анна Ленская и Евгений Гурарий. В пресс-службе полпредства не смогли оперативно прокомментировать причину удаления данных Воробьева с сайта.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Данные задержанного по подозрению в госизмене помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева удалены из соответствующего раздела на сайте полпредства.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по ст. 275 УК России уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены. В ходе установления личности в суде он представился как помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. Суд арестовал Воробьева на два месяца.

Воробьев родился 30 апреля 1980 года. В 2004 году с отличием окончил Московский психолого-социальный институт по специальности "Правоведение". С 2010 года по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области. В 2017 году был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, в июле 2018 года назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.

По данным архива сайта правительства Калининградской области, Воробьев реализовал грант на обучение в National School of Public Administration в Варшаве.