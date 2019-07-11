Претендент на пост главы Сахалина и Курил от КПРФ определился с "сенаторской тройкой"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Претендент на должность губернатора Сахалинской области, выдвинутый от партии КПРФ, Алексей Корниенко озвучил свой список кандидатов на пост сенатора от островного региона. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе областного комитета КПРФ.

"Все три кандидата на пост сенатора от Корниенко - известные сахалинцы. Это Глеб Бандуристов, хирург, заведующий отделением Южно-Сахалинской городской больницы им. Анкудинова. Николай Долгих - экс-депутат областной думы, ранее был мэром города Холмска на Сахалине, почетный гражданин Холмска и района, а также вице-губернатором. И Андрей Силенгинский, председатель собрания Охинского муниципального образования", - говорится в распространенном сообщении.

В Совет Федерации от каждого региона входит один представитель исполнительной власти и один - законодательной. Сенатором от законодательной власти Сахалинской области сейчас является Юрий Архаров. От исполнительной в Совете Федерации находился Дмитрий Мезенцев. Он покинул свой пост после назначения на должность посла России в Белоруссии.

Каждый кандидат в губернаторы представляет свой список из трех претендентов на пост сенатора. Избранный губернатор назначает сенатора из свой "тройки" после официального вступления в должность. На прошлой неделе действующий глава Сахалинской области Валерий Лимаренко назвал свои три кандидатуры на пост сенатора. Ими стали замглавы МИД Григорий Карасин, областной депутат Виталий Гомилевский и врач, руководитель профсоюзной организации "Городского родильного дома" Елена Морозова.

Выборы в регионе

В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В начале декабря того же года врио сахалинского губернатора был назначен Валерий Лимаренко. Шестого июня этого года депутаты Сахалинской областной думы назначили выборы губернатора на 8 сентября.

На должность губернатора претендовали в порядке самовыдвижения нынешний глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, депутат областной думы от КПРФ Светлана Иванова и адвокат из Южно-Сахалинска Екатерина Толмачева. От партий были выдвинуты первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), начальник регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин, руководитель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александр Анистратов.

Из восьми претендентов на пост губернатора в избирком успели подать документы с подписями, необходимыми для прохождения муниципального фильтра, только пять человек. Из предвыборной гонки выбыли Анистратов, Толмачева и Иванова. По закону избирательная комиссия обязана проверить предоставленные документы в течение десяти дней - до 20 июля. Те кандидаты, чьи документы будут приняты, и будут зарегистрированы для участия в выборах.