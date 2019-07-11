Порядка 80 выдвинутых кандидатов в депутаты Мосгордумы утратили свой статус

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/ Около 80 из 426 выдвинутых кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва сняли свои кандидатуры либо утратили свой статус. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба Мосгоризбиркома.

"О регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва по состоянию на 10 июля: выдвинуто 426 кандидатов, представили документы на регистрацию 294 кандидата, зарегистрировано 130 кандидатов. Также сняли свою кандидатуру, утратили статус 80 кандидатов", - сообщили в пресс-службе.

В числе кандидатов, представивших подписные листы, 188 самовыдвиженцев.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. На предстоящих выборах в столичный парламент в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.