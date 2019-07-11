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Посольство России: реакция Латвии на салют в честь освобождения Риги вызывает недоумение

Салют планируется устроить 13 октября

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии выразило недоумение в связи с резкой реакцией МИД Латвии на намерение России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

"Резкая реакция Латвии на празднование 75-летия освобождения Риги от фашистов вызывает недоумение. Почтить память советских солдат, спасших мир от "коричневой чумы", - наш долг", - говорится в заявлении, размещенном в четверг на официальной странице диппредставительства в Twitter.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии назвало недружественным шагом намерение российской стороны устроить салют в Москве 13 октября по случаю 75-й годовщины освобождения Риги. В четверг в министерство был вызван советник-посланник посольства РФ в стране Вадим Васильев.

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