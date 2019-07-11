Лавров 18 июля обсудит с главой МИД Германии ситуацию вокруг Ирана и Сирии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время рабочего визита в Бонн 18 июля обсудит с германским коллегой Хайко Маасом развитие ситуации вокруг Ирана и Сирии, а также положение дел на Украине. Об этом сообщила в четверг журналистам на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"18 июля министр иностранных дел России будет находиться в Германии с рабочим визитом, в его рамках планируется проведение в Бонне переговоров главы российской внешнеполитической службы с федеральным министром иностранных дел ФРГ, - информировала дипломат. - Ключевое внимание будет уделено обсуждению актуальных международных вопросов с акцентом на положение дел на Украине, урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии, развитие ситуации вокруг Ирана, в сфере контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения".

Кроме того, стороны обменяются мнениями о состоянии и перспективах двустороннего политического диалога и практического сотрудничества двух стран в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

"Предусматривается совместное участие министров в церемонии открытия 18-го заседания форума российско-германской общественности, знакомого вам под названием "Петербургский диалог", - сообщила Захарова. - В рамках этого мероприятия главы МИД наших стран выступят с докладами по теме "Сотрудничество как лейтмотив для мирной Европы. Вклад гражданских обществ России и Германии".