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Политический кризис в Венесуэле
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Путин: Россия и Боливия считают недопустимым вмешательство в дела Венесуэлы

Российский президент выразил надежду, что диалог властей и оппозиции поможет найти выход из кризиса
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Боливии Эво Моралесом недопустимость внешнего вмешательства в дела Венесуэлы, и надеется, что диалог венесуэльских властей и оппозиции поможет найти выход из кризиса.

"С российской стороны не раз подчеркивалось, что внешнее вмешательство в венесуэльские дела недопустимо, - сказал он по итогам переговоров. - Такой же позиции придерживается и президент Моралес. Надеемся, что в рамках переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиции, которые стартовали при содействии Норвегии, будут выработаны приемлемые для всех венесуэльцев решения, что позволит нормализовать обстановку в стране".

Теги
Моралес, ЭвоБоливияВенесуэлаРоссияПолитический кризис в Венесуэле
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