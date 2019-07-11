Путин: Россия и Боливия считают недопустимым вмешательство в дела Венесуэлы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Боливии Эво Моралесом недопустимость внешнего вмешательства в дела Венесуэлы, и надеется, что диалог венесуэльских властей и оппозиции поможет найти выход из кризиса.

"С российской стороны не раз подчеркивалось, что внешнее вмешательство в венесуэльские дела недопустимо, - сказал он по итогам переговоров. - Такой же позиции придерживается и президент Моралес. Надеемся, что в рамках переговоров между правительством Венесуэлы и оппозиции, которые стартовали при содействии Норвегии, будут выработаны приемлемые для всех венесуэльцев решения, что позволит нормализовать обстановку в стране".