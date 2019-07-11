Посольство РФ считает неадекватной реакцию Литвы на салюты в честь освобождения городов

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Реакция Литвы на намеченные салюты в честь 75-й годовщины освобождения Вильнюса и Каунаса является неадекватной, а исторические оценки событий 1944 года - неприемлемыми. Так посольство РФ прокомментировало ТАСС вызов в четверг в МИД республики представителя посольства для выражения протеста литовской стороны.

"Неадекватная, на наш взгляд, реакция литовской стороны на предстоящие праздничные салюты на Поклонной горе в российской столице не может не вызывать недоумения и разочарования", - отметило диппредставительство.

Российская сторона решила торжественно отметить праздничным артиллерийским салютом на Поклонной горе в Москве 75-ю годовщину освобождения частями Красной армии целого ряда городов, включая Вильнюс (13 июля) и Каунас (1 августа).

МИД Литвы считает, что война не принесла республике свободу, а ее итоги внешнеполитическое ведомство считает "новой оккупацией" страны. "Для нас неприемлем деструктивный подход Вильнюса, искажающий нашу общую историю и умаляющий память тысяч советских военнослужащих, отдавших жизнь за освобождение Литвы от нацизма и похороненных на литовской земле", - подчеркнуло посольство РФ.

Диппредставительство отметило непрекращающийся характер попыток официального Вильнюса переиначить итоги Второй мировой войны. "В ход идут различные, в том числе откровенно надуманные поводы вновь и вновь возвращаться к концепции "оккупационной доктрины", усилия выдать освободительную миссию СССР за некую "советскую оккупацию", - указано в комментарии.

Столица Литвы была освобождена 13 июля 1944 года войсками 3-го Белорусского фронта, Каунас (второй по величине город страны) - 1 августа того же года. На территории Литвы покоятся более 80 тысяч советских воинов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом.