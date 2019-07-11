Путин готов ко встрече по Украине в любом формате

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о его реакции на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - сказал Путин.

"Но, во-первых, этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь", - сказал он. "Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - продолжил президент.

"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата", - добавил Путин.

Президент напомнил, что премьер Великобритании Тереза Мэй вскоре прекращает работу на этом посту. "Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Не понятно," - сказал Путин. "Американская администрация как реагирует? Мы не знаем", - продолжил он. "Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке", - заключил глава российского государства.

"Мы никогда не отказывались от контактов, если они идут на пользу. И это [предложение] тоже может быть интересным", - заявил Путин.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский через Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. По его словам, "нужно обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе". Как выразился Зеленский, "компанию для разговора" он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.