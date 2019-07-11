Постпред России в ОБСЕ заявил о милитаризации НАТО Восточной и Северной Европы

ВЕНА, 11 июля. /ТАСС/. НАТО наращивает военные расходы и продолжает милитаризацию Восточной и Северной Европы. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, ОБСЕ работает в условиях напряженной международной обстановки, характеризующейся растущей непредсказуемостью и конфронтационностью. Стремительными темпами идет разрушение международно-правовой базы в сфере контроля над вооружениями.

"Провозгласив курс на "сдерживание России", НАТО наращивает военные расходы, продолжает милитаризацию Восточной и Северной Европы. Доверие в Евро-Атлантике подрывается из-за злоупотребления санкционными мерами, а также пробуксовки в урегулировании затянувшихся конфликтов", - заявил Лукашевич на постоянном совете ОБСЕ в Вене.

Постпред отметил, что государства-участники ОБСЕ пока так и не могут прийти к общему знаменателю в поиске ответов на острые гуманитарные проблемы и трансграничные угрозы. "Сегодня как никогда требуется максимально настроить инструментарий ОБСЕ на деэскалацию напряженности и коллективное реагирование на общие, а не надуманные вызовы безопасности наших стран", - добавил постпред.

Урегулирование ситуации на Украине

Россия также рассчитывает, что усилия Албании в качестве председателя ОБСЕ в 2020 году помогут добиться прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины.

"Рассчитываем, что в ходе председательства Албании усилия нашей Организации помогут добиться прогресса в разрешении внутриукраинского кризиса. Работа ОБСЕ должна быть нацелена на полное выполнение сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском - минского Комплекса мер как безальтернативной основы урегулирования", - сказал Лукашевич на заседании постоянно совета ОБСЕ в Вене.

Россия также рассчитывает, что албанское председательство будет соответствующим образом ориентировать представителей ОБСЕ в Контактной группе и Спецмониторинговую миссию на Украине, подчеркнул российский постпред.

В 2020 году председательство ОБСЕ перейдет к Албании от Словакии.