Захарова: ЕС упустил возможность послать Киеву сигнал о необходимости реализации "Минска"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Евросоюз упустил возможность сигнализировать новым властям Украины о необходимости прекратить саботаж минских соглашений в результате принятия ПА ОБСЕ декларации, в которую вошел ряд антироссийских положений. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что документ свидетельствует о рассмотрении Брюсселем ситуации на Украине "через призму геополитического противостояния с Россией".

"Сожалеем, что Евросоюз упустил возможность направить новым киевским властям недвусмысленный сигнал о необходимости прекратить саботаж минских договоренностей и сесть за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР, - сказала она. - Мы призываем Евросоюз воздержаться от шагов, играющих на руку "партии войны" на Украине".

По словам Захаровой, участники заседания предпочли "закрыть глаза" на проблемы, решение которых могло бы способствовать достижению мира на Украине. В их числе дипломат упомянула сохраняющиеся в стране запреты и ограничения использования русского языка, дискриминационная реформа системы образования, попытки нарушить межконфессиональный баланс и проявления неонацизма.

"Остается только надеяться, что рано или поздно и в Брюсселе, и в Киеве станет ясно, что линия на конфронтацию с Россией - это путь в никуда", - заключила она.

В ходе заседания 8 июля ПА ОБСЕ в Люксембурге, была принята итоговая декларация, в которую в том числе вошли тезисы о непризнании Крыма частью РФ, призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии, а также критика проекта "Северный поток - 2". В связи с наличием в тексте этих и ряда других антироссийских положений делегация РФ голосовала против принятия документа.