Путин и Моралес назвали деструктивной политику некоторых стран по навязыванию своих правил

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Действия ряда государств, направленные на навязывание собственных правил вместо общепризнанных норм, идут во вред системе международного права. Это подчеркнули президенты России и Боливии Владимир Путин и Эво Моралес в подписанном ими совместном заявлении по итогам переговоров в четверг.

"Президенты отметили деструктивную роль политики отдельных государств, своими действиями подрывающих целостность системы международного права и пытающихся навязать собственные, ни с кем не согласованные правила в качестве универсальных", - говорится в документе.

"Президенты подтвердили приверженность принципам суверенного равенства государств и невмешательства во внутренние дела других государств, решительно осудили неправомерное экстерриториальное применение национального законодательства, использование в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, нацеленных на наращивание давления в отношении режимов, не устраивающих отдельные государства", - говорится в заявлении. "Главы государств осудили попытки насильственного свержения законных правительств, противоречащие международному праву, и оценили их как посягательство на суверенитет государств," - отмечается в нем.

Фальсификации и провокации

Путин и Моралес также выступили против провокаций в медийном пространстве.

"Президенты выразили неприятие практики распространения недостоверной информации и провокаций в медийном пространстве, в том числе в рамках кампаний, нацеленных на международную дискредитацию суверенных государств и дестабилизацию их внутриполитического положения", - отмечается в заявлении.

Главы государств также "подтвердили готовность продолжать энергичные усилия, направленные на противодействие политизации международной правозащитной повестки дня и использованию прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств и применения в отношении их односторонних принудительных мер, выходящих за рамки резолюций Совета Безопасности ООН, а также на противодействие попыткам размывания межправительственного характера деятельности международных универсальных и региональных организаций, фальсификации и переписывания истории в целях подрыва существующей системы межгосударственных отношений и международного права".

В документе подчеркивается, что "лидеры двух стран отметили недопустимость попыток искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны". "Россия высоко оценивает последовательную поддержку Боливией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", - констатируется в совместном заявлении.