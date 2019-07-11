Посольство РФ в Эстонии назвало салют в честь освобождения Таллина напоминанием о мире

ТАЛЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Салюты в Москве в ознаменование памятных дат освобождения советских и европейских городов от немецко-фашистских захватчиков напоминают живущим поколениям о том, кому Европа обязана возможностью на протяжении 75 лет жить в условиях мира и безопасности. Об этом заявило в четверг посольство России в Эстонии.

"Ныне живущие поколения должны знать, кому Европа, в том числе и Эстония, обязана возможностью на протяжении вот уже 75 послевоенных лет жить в условиях мира и безопасности, - говорится в заявлении диппредставительства. - Хранить историческую память об этом и передавать ее идущим на смену поколениям - общая задача всех европейцев. Именно об этом напоминают проводимые в Москве праздничные салюты".

Как напомнило посольство, 22 сентября 1944 года вошло в историю Великой Отечественной войны как дата освобождения эстонской столицы от гитлеровцев. "Кровопролитные бои, начиная с весны 1944 года, шли по всей территории республики, - отметило ведомство. - Десятки тысяч бойцов Красной армии погибли, освобождая эстонскую землю от оккупировавшего ее германского агрессора".

"Стоит напомнить, что было бы, если победу в этой смертельной схватке одержал бы преступный гитлеровский режим, - добавило также посольство. - Не было бы на карте Европы такого названия, как Эстония. Территория Прибалтики подлежала тотальной германизации, что предвещало незавидную участь подавляющей части эстонского населения. На пути этих бесчеловечных планов встал советский солдат, сокрушивший в победоносном мае 1945 года врага в его логове, в Берлине".

Российские дипломаты указали на то, что свой вклад в Великую Победу внесли лучшие сыны и дочери Эстонии. "Среди них - Герой Советского Союза А. Мери, 100-летие со дня рождения которого исполнилось 1 июля с. г., - говорится в заявлении. - Не может не вызывать сожаления тот факт, что эта дата была обойдена молчанием в эстонском медийном пространстве. Тем более, когда наблюдаются усилия по приданию ореола "борцов за независимость" гитлеровским пособникам, воевавшим в составе "Ваффен-СС".

Накануне МИД Эстонии выразил протест посольству РФ в связи с намерением провести салют в Москве 22 сентября в честь 75-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал неприемлемым проведение салюта в честь 75-й годовщины освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, которую он назвал днем "повторной оккупации" Таллина.