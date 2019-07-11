Захарова предупредила британские СМИ о возможности ответных мер из-за действий Лондона

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы к ответным мерам из-за действий правительства Соединенного Королевства в отношении российских журналистов. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, в Лондоне завершается Глобальная конференция по свободе СМИ, на которую не были допущены представители телеканала RT и агентства Sputnik. "Мы всегда исходили из принципов взаимности, - отметила Захарова. - В этой связи британские средства массовой информации, которые работают в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий британского правительства".

По ее словам, официальный Лондон, не допустив на конференцию российские СМИ, в одночасье на глазах у широкой публики из защитника свободных и независимых массмедиа превратился в борца с неугодными новостными ресурсами.

"Британской стороне было адресовано требование предоставить факты, на которых базируется публичное обвинение российских СМИ в осуществлении деятельности, связанной с распространением недостоверных новостей, - сообщила представитель МИД РФ. - В своем ответном заявлении Форин оффис отказался давать какие-либо комментарии. Таким образом, официальный Лондон открыто расписался в статусе распространителя фейков и клеветы".

"Рассматриваем данные действия как пропагандистскую атаку на российские СМИ, - подчеркнула Захарова. - Тем тревожнее на этом фоне выглядят сообщения о недавнем решении британского МИД выделить в течение пяти лет £100 млн на борьбу с распространением дезинформации. Несложно теперь догадаться, что на самом деле скрывается за столь благовидными намерениями".