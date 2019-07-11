Президент Татарстана назвал работу Госсовета республики продуктивной

КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Работа депутатов Государственного совета Татарстана пятого созыва за прошедшие годы была весьма продуктивной, за пять лет парламентарии приняли более 500 законов. Такое мнение выразил в четверг на 49-м заседании Госсовета региона президент Татарстана Рустам Минниханов.

Как сообщалось ранее, на 8 сентября 2019 года запланированы выборы депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва.

"В целом, работа Государственного совета за прошедшие годы была весьма продуктивной. Все это стало возможным благодаря слаженному труду всего депутатского корпуса, активной работе с населением, институтами гражданского общества, плодотворному диалогу с правительством и другими субъектами законодательной инициативы", - сказал Минниханов, отметив, что за последние пять лет депутаты приняли более 500 законов.

Он выразил уверенность, что по итогам выборов в Госсовет республики "придут лучшие, энергичные представители нашего многонационального народа".

"Несомненно, часть из нынешних депутатов при поддержке избирателей смогут продолжить свою работу, что позволит обеспечить преемственность деятельности законодательного органа. Свежие силы и опыт предшественников должны стать прочным залогом успешности проводимого нами курса, направленного на социально-экономическое развитие, укрепление общественно-политической стабильности, межнационального и межрелигиозного мира и согласия", - сказал Минниханов.

Он назвал символичным то, что парламентарии следующего созыва начнут свою работу в преддверии двух знаменательных событий - празднования 100-летия образования ТАССР и 75-летия победы в Великой Отечественной войне.