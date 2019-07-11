Избирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму Ирине Собяниной

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы в 28-м избирательном округе самовыдвиженцу Ирине Собяниной, которая не предоставила необходимые подписные листы. Об этом сообщил в четверг председатель комиссии Валентин Горбунов на заседания Мосгоризбиркома.

"Из 426 выдвинутых кандидатов некоторые даже до банка не дошли, только 392 человека открыли свои избирательные счета. Документы на регистрацию сдали 292 человека. Из них 162 кандидатам было необходимо собирать подписи, 130 кандидатов - от парламентских партий. На сегодняшний день зарегистрированы 130 кандидатов. Один отказ по 28-му округу - Ирине Собяниной, она не представила подписные листы вообще", - сказал Горбунов.

Он добавил, что окружные избирательные комиссии завершат проверку подписи к 16 июля.

Согласно информации на сайте Мосгордумы, Ирина Собянина является директором гуманитарного центра.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.