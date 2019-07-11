Захарова предложила Туску обратить внимание на положение русскоязычных жителей Прибалтики

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что глава Европейского совета Дональд Туск должен обратить внимание на дискриминационную политику ряда постсоветских стран в отношении русскоязычного населения, а также на возможность восстановления форматов прямого взаимодействия между РФ и ЕС.

"Я хотела бы просто напомнить господину Туску, что, как неоднократно подчеркивал президент России, распад СССР привел к многочисленным человеческим трагедиям, когда десятки миллионов наших сограждан, соотечественников в одночасье оказались за границей. Это в частности относится к русскоязычным жителям Прибалтики. То, что в этих странах, с 2004 года являющихся членами ЕС, продолжается нарушение их прав и грубейшая дискриминация по именно национальному признаку, господина Туска, судя по всему, не слишком беспокоит. Вот ему-то надо было бы заняться именно заявлениями на этот счет, а не очередным приступом русофобии", - отметила Захарова в четверг на брифинге, комментируя высказывание главы Европейского совета о том, что распад СССР "стал благословением" для украинцев, грузин, народов Центральной и Восточной Европы и самих русских.

По ее словам, Туск "испытывает дефицит прямого общения с российской стороной". В этой связи дипломат посоветовала ему перестать "пытаться играть на исторических темах", задуматься о форматах прямого взаимодействия с РФ и попытаться "исправить неблагополучное положение дел в отношениях России и ЕС".

"Я хотела бы напомнить известный факт: он [Туск] уже не первый раз за последнее время начинает такую заочную полемику с президентом РФ. Вообще этим многие грешат, такой, знаете, односторонний диалог. В этой связи хочу напомнить, что именно со стороны ЕС в свое время было принято решение о заморозке основных форматов взаимодействия с нашей страной, включая саммит РФ - ЕС", - указала Захарова.