Захарова назвала кощунством протесты против салютов в честь освобождения Риги и Таллина

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Протесты властей Латвии и Эстонии против проведения салютов в честь освобождения Риги и Таллина от немецко-фашистских захватчиков абсурдны и кощунственны. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Речь идет о салюте на территории нашей страны. Не очень понятно, почему мы должны спрашивать, по какому поводу нам его проводить, - отметила Захарова. - В МИД Эстонии и Латвии представителям наших посольств было сказано, что эти страны рассматривают советский период своей истории как оккупацию и возражают против проведения салютов".

"Данный демарш отражает абсурдную и кощунственную линию властей упомянутых стран, - подчеркнула дипломат. - Миллионы жителей планеты вместе с Россией будут праздновать юбилейную дату величайшей в истории победы над фашизмом". По ее словам, торжества включают и проведение с 10 апреля этого года по 9 мая 2020 года в московском Парке Победы салютов в честь освобождения советских и европейских городов от фашистских захватчиков.

"Салюты даются в память о людях, которых уже практически с нами не осталось, многие погибли еще в те годы, отдавая свои жизни за свободу людей, - обратила внимание Захарова. - Многие шли и воевали не за политические ценности и лозунги, а за то, чтобы у мира, в частности у Европы, был шанс на мирную, спокойную жизнь. Именно в честь этих людей и будут даваться салюты". "Просто неприлично указывать какому-либо государству, что ему делать на своей территории. Тем более в таких формулировках это звучит просто дико", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее министерства иностранных дел Латвии и Эстонии вызвали российских дипломатов и выразили протест в связи с намерением РФ устроить салюты в Москве по случаю 75-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков Таллина (22 сентября) и Риги (13 октября).