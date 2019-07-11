Слуцкий заявил о готовности России отстаивать свои полномочия в ПАСЕ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Делегации ряда государств в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) могут уже осенью предпринять попытку оспорить полномочия делегации РФ, но российские парламентарии намерены и далее отстаивать свои интересы на этой площадке, включая подготовку докладов по важнейшим вопросам. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Среди основных сложностей, с которыми может столкнуться Россия в Страсбурге, он выделил "сотрудничество с национальными делегациями", которые будут и дальше пытаться оспорить полномочия членов российского парламента. "Это Украина, это Великобритания, это часть некоторых политических групп", - пояснил Слуцкий.

"Имеется перспектива оспаривания наших полномочий. И, возможно, это случится уже осенью на ближайшей сессии, и, с большой вероятностью, если не сказать что близко к 100%, в январе 2020 года на зимней сессии ПАСЕ, когда будет подтверждаться мандат российской делегации на следующий год", - сказал депутат.

В целом, по его словам, возвращение делегации РФ к полноценной работе в ПАСЕ чревато "многими очень и очень непростыми вопросами", инициировать которые будут противники присутствия России в ассамблее. При этом, продолжил Слуцкий, на протяжении последних лет "работа с политическими группами, с национальными делегациями в ПАСЕ не прекращалась".

"Доклады, конечно, по нам будут продолжаться делаться, мы будем вносить наши доклады, будем добиваться, чтобы представители нашей делегации были докладчиками по фундаментальным для Совета Европы досье. Работа на площадке ПАСЕ очень технологична, очень непростая, многие делегации качественно поменялись по своему составу, нам предстоит вновь знакомиться, приобретать партнеров, друзей", - констатировал глава комитета.

Ранее председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, выступая в ходе сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге, напомнила о предъявленных России требованиях, в частности, касающихся освобождения арестованных моряков, нарушивших госграницу РФ в ноябре прошлого года в районе Керчи и участия РФ в расследовании причин катастрофы "Боинга" на востоке Украине летом 2014 года. "Мы смотрим на этот документ как на рекомендацию. Это и есть рекомендация, там нет прямой взаимосвязи: "мы вас принимаем [в ПАСЕ] за исполнение требований". Там перечисляется некий перечень вопросов по нам, которые возникли, когда нас не было и мы не могли приводить контраргументы", - заявил на пресс-конференции член Совета Федерации Александр Башкин, отвечая на вопрос ТАСС.

Россия в ПАСЕ

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годы не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.