Роуминг между Белоруссией и Россией может быть отменен к 15 сентября

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Документ по отмене роуминга между Белоруссией и Россией может быть подписан до 15 сентября. Об этом заявил в четверг ТАСС посол республики в РФ Владимир Семашко, прибывший с рабочим визитом в Новгородскую область.

"Эта тема [отмена роуминга] уже давно обсуждается, - сказал он. - Есть, если мне не изменяет память, прямое поручение президентов по роумингу до 15 сентября этого года подписать соответствующий документ - об отмене роуминга в общем плане".

"Там есть какие-то нюансы, но фактически и ваше министерство, и наше министерство информации и связи уже пришли к какому-то консенсусу, - добавил Семашко. - Если президенты поручают, то надо исполнять. Я знаю, срок такой есть".

В конце июня 2017 года вопрос об отмене роуминга между странами обсуждался на заседании Высшего госсовета Союзного государства (СГ) Белоруссии и России. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила по аналогии с ЕС отменить роуминг на территории СГ и попросила записать протокольное поручение о проработке данного вопроса министрам связи двух государств.

Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков заявлял, что стороны пока не пришли к консенсусу в вопросе отмены роуминга. Россия предлагает отменить плату за входящие звонки при нахождении абонентов в другой стране, а Минск настаивает на снижении стоимости звонков. В РФ также отмечали, что российские мобильные операторы могут отменить абонентскую плату за входящие вызовы для пользователей, находящихся на территории Белоруссии, к середине 2019 года в случае установления симметричных ставок на услуги по пропуску трафика, то есть при выравнивании так называемого интерконнекта.