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Путин впервые провел телефонные переговоры с Зеленским

Лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

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"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сообщил Песков. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов", - сказал он.

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
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