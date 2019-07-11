Врио министра природных ресурсов Чувашии стал Николай Косулин

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в четверг назначил заместителя министра природных ресурсов и экологии республики Николая Косулина на пост врио главы министерства. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном портале органов власти республики.

Ранее этот пост занимал Александр Ефремов, в отношении которого возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

"Возложить с 11 июля 2019 года временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики на Косулина Николая Николаевича, заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики", - говорится в тексте документа.

Ранее следственное управление СК РФ по республике сообщило, что в отношении чиновника возбуждено дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, подозреваемый, находясь в должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, предоставил коммерческой организации участок для добычи строительного песка и заготовки древесины из категории защитных лесов. Речь идет о лесах, которые предназначены для защиты различных объектов от нежелательных антропогенных или природных воздействий, например атмосферных осадков и ветров.

В период с марта 2017 по март 2018 года на участке были вырублены леса площадью более 3,6 гектара, хотя вырубка таких лесов запрещена законом. Причиненный государству ущерб превысил 22 млн рублей. Источник в правоохранительных органах республики сообщил ТАСС, что подозреваемый не отрицает своей вины.