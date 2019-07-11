Постпред РФ при ОБСЕ: около 600 инструкторов стран НАТО обучают военнослужащих на Украине

ВЕНА, 11 июля. /ТАСС/. Порядка 600 инструкторов и военных экспертов из стран НАТО работают на Украине и обучают украинских военнослужащих. Об этом сообщил в четверг постоянному совету ОБСЕ постоянный представитель РФ при этой организации Александр Лукашевич.

"Вместо оказания содействия внутриукраинскому диалогу некоторые государства - участники ОБСЕ продолжают инвестировать в поддержание военной напряженности на Украине. В стране работают порядка 600 инструкторов, военных экспертов и советников из ряда стран НАТО, обучающих украинских военнослужащих "искусству войны". Заключаются новые договоренности о поставках на Украину военной продукции", - указал Лукашевич.

По его словам, нормализации обстановки не будет также способствовать "передача Литвой Киеву очередной партии из миллиона боеприпасов или недавнее включение Канадой Украины в список стран, куда разрешается продажа оружия". Лукашевич подчеркнул, что из отчетов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видно, что поставленное ранее Украине иностранное оружие Вооруженные силы Украины используют в Донбассе.