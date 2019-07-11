Косачев приветствовал телефонный разговор Путина и Зеленского

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев приветствовал состоявшийся телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, отметив, что диалог всегда лучше, чем его отсутствие.

"Сам факт можно только приветствовать, ведь диалог всегда лучше его отсутствия. А о содержании и результатах пока говорить, разумеется, преждевременно", - сказал Косачев ТАСС, предложив дождаться более подробных официальных комментариев.

В свою очередь, первый зампред международного комитета Владимир Джабаров сказал ТАСС, что был приятно удивлен, что Зеленский не побоялся и провел эти переговоры накануне выборов. "Он разумный человек, он понимает, что диалог с Россией необходим. Другое дело, что я, честно говоря, приятно удивлен, что он сделал это до выборов. Не побоялся", - сказал Джабаров.

Он предположил, что националисты и русофобы сейчас "поднимутся против него". "С другой стороны, нормальные избиратели настроены позитивно по отношению к России, и таких не мало. Я думаю, что он симпатии этих людей получит", - отметил сенатор.

Он также предположил, что это только начало диалога двух стран и выразил надежду, что отношения между Россией и Украиной постепенно будут налаживаться.

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов. Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.