Выборы главы Севастополя пройдут не раньше следующего года

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Выборы губернатора Севастополя пройдут не раньше следующего года. Об этом ТАСС в четверг сообщил заместитель председателя законодательного собрания города Александр Кулагин.

"Следующий состав заксобрания должен назначить дату следующих выборов не менее чем за 90 дней до голосования. Соответственно, в этом году провести выборы уже не удастся", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Михаил Развожаев, который занимает должность руководителя исполкома ОНФ. В октябре 2018 года он был назначен врио руководителя Хакасии, а до этого с 2014 года занимал пост заместителя министра по делам Северного Кавказа.