Делегаты форума в Гаване выступили против военных действий в информпространстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Участники международного форума по вопросам применения информационных технологий и коммуникаций в мирных целях, который прошел в Гаване 8-10 июля, выступили против превращения данной сферы в арену военных действий. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ по итогам конференции.

В мероприятии приняли участие свыше 300 представителей госструктур, деловых, экспертных и научных кругов из более 20 стран. Россию представлял заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) Олег Храмов, в делегацию вошли эксперты аппарата СБ, МИД, Минобороны, ФСБ, Генпрокуратуры, Минюста, Национальной ассоциации международной информационной безопасности, а также сотрудники российских компаний "Норильский никель" и "Лаборатория Касперского".

Стороны рассмотрели применение международного права в информационно-коммуникационных технологиях в мирных целях и борьбу с преступностью в данной сфере. Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества на площадке ООН, отметили в МИД РФ.

В итоговой декларации участники "выступили против превращения информационного пространства в театр военных действий, заявили о приверженности применению информационных технологий в мирных целях". "[Делегаты] подчеркнули важность дальнейшего совершенствования уже существующих и выработки новых всеобъемлющих международно-правовых инструментов в области обеспечения международной информационной безопасности и противодействия информационной преступности, - обратили внимание в дипведомстве. - [Стороны] поддерживают запуск в рамках ООН открытого и демократического переговорного процесса, который предусматривает в том числе создание рабочей группы открытого состава, развитие практического сотрудничества между странами в этой сфере".

На полях форума состоялись российско-кубинские межведомственные консультации.